"Газпром" объявил о завершении строительства "Северного потока-2"
Фото: "Газпром" объявил о завершении строительства "Северного потока -2" (nord-stream2.com)
Российский газовый монополист "Газпром" объявил о завершении строительства газопровода "Северный поток-2". Работы закончены 10 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Газпрома".
"На утреннем оперативном совещании в ПАО "Газпром" председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8.45 МСК строительство газопровода "Северный поток - 2" полностью завершено", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что уже никто и ничто не помешает запуску "Северного потока-2".
А издание Bloomberg отметило, что поставки газа могут начаться уже с 1 октября.