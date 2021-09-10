"Газпром" объявил о завершении строительства "Северного потока-2"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал " Газпрома ".

"На утреннем оперативном совещании в ПАО "Газпром" председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8.45 МСК строительство газопровода "Северный поток - 2" полностью завершено", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что уже никто и ничто не помешает запуску "Северного потока-2".

А издание Bloomberg отметило, что поставки газа могут начаться уже с 1 октября.