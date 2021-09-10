ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Газпром" объявил о завершении строительства "Северного потока-2"

Новина українською →
Пятница 10 сентября 2021 10:13
"Газпром" объявил о завершении строительства "Северного потока-2" Фото: "Газпром" объявил о завершении строительства "Северного потока -2" (nord-stream2.com)
Автор: Александр Белоус

Российский газовый монополист "Газпром" объявил о завершении строительства газопровода "Северный поток-2". Работы закончены 10 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Газпрома".

"На утреннем оперативном совещании в ПАО "Газпром" председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8.45 МСК строительство газопровода "Северный поток - 2" полностью завершено", - говорится в сообщении.

&quot;Газпром&quot; объявил о завершении строительства &quot;Северного потока-2&quot;

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что уже никто и ничто не помешает запуску "Северного потока-2".

А издание Bloomberg отметило, что поставки газа могут начаться уже с 1 октября.

Читайте РБК-Украина в Google News
Газпром Северный поток-2
NEWS
В Украине за сутки 3 615 новых случаев коронавируса
В Украине за сутки 3 615 новых случаев коронавируса
DAILY
Страх "чужого". Есть ли в Украине проблема с расизмом и нетерпимостью
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Страх "чужого". Есть ли в Украине проблема с расизмом и нетерпимостью