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В Германии регулятор начал сертификацию газопровода "Северный поток-2"

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Германия, Понедельник 13 сентября 2021 14:07
В Германии регулятор начал сертификацию газопровода "Северный поток-2" Фото: немецкий регулятор получил документы на сертификацию "Северного потока-2" (Getty Images)
Автор: Тиберий Юрик

Федеральное агентство Bundesnetzagentur начало процесс сертификации газопровода "Северный поток-2". Рассмотрение документов и принятие решения займет до 4 месяцев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Montel.

Отмечается, что регулятор получил всю необходимую документацию о газопроводе мощностью 55 миллиардов кубометров в год по дну Балтийского моря. Процесс сертификации был начат 8 сентября.

Напомним, что 10 сентября "Газпром" объявил о завершении строительства газопровода "Северный поток-2".

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Германия Северный поток-2
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