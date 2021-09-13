В Германии регулятор начал сертификацию газопровода "Северный поток-2"
Фото: немецкий регулятор получил документы на сертификацию "Северного потока-2" (Getty Images)
Федеральное агентство Bundesnetzagentur начало процесс сертификации газопровода "Северный поток-2". Рассмотрение документов и принятие решения займет до 4 месяцев.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Montel.
Отмечается, что регулятор получил всю необходимую документацию о газопроводе мощностью 55 миллиардов кубометров в год по дну Балтийского моря. Процесс сертификации был начат 8 сентября.