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Германия преодолела первую фазу пандемии COVID-19

Новости » Коронавирус     06.05.2020 - 17:31
Германия преодолела первую фазу пандемии COVID-19
Фото: Ангела Меркель (flickr.com dirkvorderstrasse)

Индекс репродукции в Германии сейчас не превышает единицы

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что темпы распространения коронавируса в Германии существенно замедлились, это дает повод говорить о том, что первая стадия пандемии преодолена. Об этом передает Deutsche Welle.

По ее словам, властям "удалось достичь заявленной цели замедлить распространение" вируса.

"Мы преодолели первую фазу пандемии, но нужно понимать, что мы все равно находимся в самом начале и еще долго будем иметь дело с этим вирусом", - сказала Меркель.

При этом канцлер напомнила, что индекс репродукции сейчас не превышает единицы, а ежедневный прирост новых случаев инфицирования не превышает тысячи уже на протяжении нескольких дней. Это сделало возможным отслеживание цепочек заражений.

Напомним, ранее правительство Германии договорилось с представителями региональных властей разрешить открыться любым магазинам и в тоже врем продолжить ограничения на социальные контакты, но со смягчениями.

Кроме того, Министерство здравоохранения Германии заявило, что уровень воспроизведения коронавируса позволяет ослабить карантин. Уровень воспроизведения коронавируса в Германии в среднем составляет 0,74.

В Бельгии начнут второй этап смягчения карантинных мер с 11 мая Германия открывает магазины, социальные контакты ограничены
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