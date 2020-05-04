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В Германии уровень воспроизводства коронавируса позволяет ослабить карантин

Новости » Коронавирус     04.05.2020 - 13:59
В Германии уровень воспроизводства коронавируса позволяет ослабить карантин
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Этот уровень составляет 0,74, что ниже рискованных значений при ослаблении карантина

Министерство здравоохранения Германии заявило, что уровень воспроизводства коронавируса позволяет ослабить карантин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

В настоящее время, по оценкам министра здравоохранения Йенса Спана, уровень воспроизводства коронавируса в Германии в среднем составляет 0,74.

"Власти внимательно следят за этой скоростью, чтобы выяснить, следует ли ослабить ограничения на коронавирус. Эксперты общественного здравоохранения утверждают, что уровень 1 или выше затруднит ослабление ограничений, вводимых из-за замедления распространения коронавируса", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии начался второй этап ослабления карантина. В некоторых регионах страны открылись школы, церкви и торговые центры. Сроки введения послаблений в спорте будут обсуждаться 6 мая.

Как писало РБК-Украина, в Германии 75% людей, которые заразились коронавирусом, уже победили болезнь. Власти заявляют, что взяли эпидемию в стране под контроль.

При этом правительство Германии продлило как минимум до 14 июня предостережения в отношении туристических поездок за границу из-за пандемии.

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