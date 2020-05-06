Германия открывает магазины, социальные контакты ограничены

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Теперь в стране разрешено встречаться семьями

Правительство Германии договорилось с представителями региональных властей разрешить открыться любым магазинам, которые были закрыты в результате карантинных мер, вне зависимости от их площади. Об этом сообщает Spiegel Online.

Также стороны договорились продолжить ограничения на социальные контакты до 5 июня, но со смягчениями. Так, в дальнейшем встречаться можно будет членам двух домохозяйств - например, две семьи смогут поесть вместе.

"Учитывая малое число заражений, пребывание в общественном пространстве допускается не только наедине с родственниками из своего домохозяйства или иным человеком, но и с людьми с другой домохозяйства", - говорится в решении.

Также представители федеральных земель договорились об открытии всех магазинов. Так, ограничение на открытие магазинов до 800 кв.м. отменено. Однако м агазины обязаны соблюдать гигиенические меры и не допускать возникновения очередей.

В то же время решение по ослаблению мер, как и раньше, будет принимать власти федеральных земель - потому в местах, где будет зафиксирована вспышка инфекции, могут задействовать более строгие правила.

Напомним, Министерство здравоохранения Германии заявило, что уровень воспроизведения коронавируса позволяет ослабить карантин. Уровень воспроизведения коронавируса в Германии в среднем составляет 0,74.

Кроме того, в Германии начался второй этап ослабления карантина. В некоторых регионах страны открылись школы, церкви и торговые центры. Сроки введения послаблений в спорте будут обсуждаться 6 мая.