Германия прекратит импорт российской нефти, несмотря на санкции ЕС, - Bloomberg

Германия планирует отказаться от поставок нефти из России. Даже если ЕС не удастся договориться о запрете в рамках следующего пакета санкций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным источников издания, правительство продолжает усилия по заключению сделок с альтернативными поставщиками энергоносителей. В кабмине страны уверены, что смогут решить проблемы с логистикой в течение следующих шести-семи месяцев.
По данным министерства экономики ФРГ, доля российской нефти от общего объема поставляемой в Германию с начала войны снизилась примерно с 35 до 12%.
Сейчас властям остается решить, как получить достаточное количество нефти из альтернативных источников для ключевого восточногерманского нефтеперерабатывающего завода.
Нефтеперерабатывающий завод в Шведте, который обеспечивает топливом международный аэропорт Берлина, а также большинство заправочных станций в столице и близлежащей земле Бранденбург, должен будет получать энергоносители через немецкий балтийский порт Росток, говорится в материале.
Недавно канцлер Германии Шольц заявил, что введенные против России санкции, за развязанную войну на Украине, не будут сняты до тех пор, пока Москва не достигнет мирного соглашения с Киевом. Он добавил, что украинское правительство само решает, какой следует заключить мир.
Отметим, несколько стран Евросоюза допустили возможность отсрочки нефтяного эмбарго.
Как сообщало РБК-Украина, Евросоюз настроен согласовать поэтапное нефтяное эмбарго в текущем месяце.
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