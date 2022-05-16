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Германия прекратит импорт российской нефти, несмотря на санкции ЕС, - Bloomberg

Фото: Германия прекратит импорт российской нефти, несмотря на санкции ЕС (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Германия планирует отказаться от поставок нефти из России. Даже если ЕС не удастся договориться о запрете в рамках следующего пакета санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным источников издания, правительство продолжает усилия по заключению сделок с альтернативными поставщиками энергоносителей. В кабмине страны уверены, что смогут решить проблемы с логистикой в ​​течение следующих шести-семи месяцев.

По данным министерства экономики ФРГ, доля российской нефти от общего объема поставляемой в Германию с начала войны снизилась примерно с 35 до 12%.

Сейчас властям остается решить, как получить достаточное количество нефти из альтернативных источников для ключевого восточногерманского нефтеперерабатывающего завода.

Нефтеперерабатывающий завод в Шведте, который обеспечивает топливом международный аэропорт Берлина, а также большинство заправочных станций в столице и близлежащей земле Бранденбург, должен будет получать энергоносители через немецкий балтийский порт Росток, говорится в материале.

Недавно канцлер Германии Шольц заявил, что введенные против России санкции, за развязанную войну на Украине, не будут сняты до тех пор, пока Москва не достигнет мирного соглашения с Киевом. Он добавил, что украинское правительство само решает, какой следует заключить мир.

Отметим, несколько стран Евросоюза допустили возможность отсрочки нефтяного эмбарго.

Как сообщало РБК-Украина, Евросоюз настроен согласовать поэтапное нефтяное эмбарго в текущем месяце.

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