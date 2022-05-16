Германия прекратит импорт российской нефти, несмотря на санкции ЕС, - Bloomberg

По данным источников издания, правительство продолжает усилия по заключению сделок с альтернативными поставщиками энергоносителей. В кабмине страны уверены, что смогут решить проблемы с логистикой в ​​течение следующих шести-семи месяцев.

По данным министерства экономики ФРГ, доля российской нефти от общего объема поставляемой в Германию с начала войны снизилась примерно с 35 до 12%.

Сейчас властям остается решить, как получить достаточное количество нефти из альтернативных источников для ключевого восточногерманского нефтеперерабатывающего завода.

Нефтеперерабатывающий завод в Шведте, который обеспечивает топливом международный аэропорт Берлина, а также большинство заправочных станций в столице и близлежащей земле Бранденбург, должен будет получать энергоносители через немецкий балтийский порт Росток, говорится в материале.