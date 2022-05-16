Німеччина припинить імпорт російської нафти попри санкції ЄС, - Bloomberg

За даними джерел видання, уряд продовжує зусилля з укладання угод з альтернативними постачальниками енергоносіїв. У Кабміні країни впевнені, що зможуть розв'язувати проблеми з логістикою протягом наступних шести-семи місяців.

За даними міністерства економіки ФРН, частка російської нафти від загального обсягу з початку війни знизилася приблизно з 35 до 12%.

Зараз владі залишається вирішити, як отримати достатню кількість нафти з альтернативних джерел для ключового східнонімецького нафтопереробного заводу.

Нафтопереробний завод в Шведті, який забезпечує паливом міжнародний аеропорт Берліна, а також більшість заправних станцій в столиці і прилеглій землі Бранденбург, має отримувати енергоносії через німецький Балтійський порт Росток, йдеться в матеріалі.