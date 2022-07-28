Германия предоставит Украине оборудование для обезвреживания химического оружия
Германия планирует передать Украине транспортные средства и оборудование для ликвидации ядерных, биологических и химических боевых отравляющих веществ.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Der Tagesspiegel.
"Я приняла решение о поставках оборонного пакета немецких средств защиты от ядерного оружия", - объявила министр обороны Кристине Ламбрехт.
По словам министра, до пакета стоимостью более чем 860 тысяч евро вошли системы HEP70, которые включают шесть автомобилей с полным оборудованием для ликвидации ядерных, биологических и химических боевых отравляющих веществ.
Обучение наших бойцов пользованию оборудованием уже завершено.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что НАТО передаст Украине новый пакет помощи, который затронет как финансовый, так и военный сектор. Речь идет также и об оборудовании для защиты от мин, химических и биологических угроз.
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