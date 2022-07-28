Германия предоставит Украине оборудование для обезвреживания химического оружия

Германия планирует передать Украине транспортные средства и оборудование для ликвидации ядерных, биологических и химических боевых отравляющих веществ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Der Tagesspiegel .

По словам министра, до пакета стоимостью более чем 860 тысяч евро вошли системы HEP70, которые включают шесть автомобилей с полным оборудованием для ликвидации ядерных, биологических и химических боевых отравляющих веществ.

"Я приняла решение о поставках оборонного пакета немецких средств защиты от ядерного оружия", - объявила министр обороны Кристине Ламбрехт.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что НАТО передаст Украине новый пакет помощи, который затронет как финансовый, так и военный сектор. Речь идет также и об оборудовании для защиты от мин, химических и биологических угроз.

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