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Німеччина надасть Україні обладнання для знешкодження хімічної зброї

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Четвер 28 липня 2022 19:02
Німеччина надасть Україні обладнання для знешкодження хімічної зброї Фото: Крістіне Ламбрехт, міністр оборони Німеччини (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Німеччина планує передати Україні транспортні засоби й обладнання для ліквідації ядерних, біологічних та хімічних бойових отруйних речовин.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Der Tagesspiegel.

"Я ухвалила рішення про постачання оборонного пакета німецьких засобів захисту від ядерної зброї", - оголосила міністр оборони Крістіне Ламбрехт.

За словами міністра, до пакета вартістю більше ніж 860 тисяч євро увійшли системи HEP70, які включають шість автомобілів з повним обладнанням для ліквідації ядерних, біологічних та хімічних бойових отруйних речовин.

Навчання наших бійців користуванню обладнанням вже завершено.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що НАТО передасть Україні новий пакет допомоги, який зачепить як фінансовий, так і військовий сектор. Йдеться також й про обладнання для захисту від мін, хімічних та біологічних загроз.

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