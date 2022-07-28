Німеччина надасть Україні обладнання для знешкодження хімічної зброї

Про це пише РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Der Tagesspiegel .

За словами міністра, до пакета вартістю більше ніж 860 тисяч євро увійшли системи HEP70, які включають шість автомобілів з повним обладнанням для ліквідації ядерних, біологічних та хімічних бойових отруйних речовин.

"Я ухвалила рішення про постачання оборонного пакета німецьких засобів захисту від ядерної зброї", - оголосила міністр оборони Крістіне Ламбрехт.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що НАТО передасть Україні новий пакет допомоги, який зачепить як фінансовий, так і військовий сектор. Йдеться також й про обладнання для захисту від мін, хімічних та біологічних загроз.

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