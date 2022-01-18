Германия не позволила использовать свое небо для перевозки военной помощи Украине

Британские самолеты с военной помощью для Украины вынуждены были 17 января облетать территорию Германии и следовать более длинным путем. Это произошло из-за того, что ФРГ не позволила использовать свое небо для этих целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на UK Defence Journal.
"Два британских транспортных самолета C-17, перевозивших вооружение на Украину, были вынуждены облететь воздушное пространство Германии после того, как Германия отказалась поставлять оборонительное вооружение Украине", - пишет издание.
Стоит отметить, что в понедельник, 17 января, в аэропорту Борисполь совершили посадку два транспортных самолета C-17A Globemaster III британских ВВС, которые, предположительно, доставили легкие противотанковые оборонительные системы.
При этом, согласно трекинговой карте, британским самолетам пришлось лететь в обход территории Германии.
Автор издания связывает такое усложнение маршрута с тем, что Германия придерживается политики отказа от поставок оружия Украине.
Напомним, в понедельник министр обороны Британии Бен Уоллес во время слушаний в парламенте заявил, что Лондон поделится с Украиной оборонительным вооружением. Речь о легких противотанковых системах.
Отметим, накануне посол Украины в Германии Андрей Мельник через интервью FAZ призвал немецкого министра иностранных дел Анналену Бербок сделать все, чтобы Берлин одобрил поставки оружия в Украину на фоне угрозы российского вторжения.
Сама же Бербок подчеркивала, что у Берлина есть своя позиция по вопросу поставок оружия Украине, которая отличается от американской.