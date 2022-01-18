Німеччина не дозволила використовувати своє небо для перевезення військової допомоги Україні

"Два британських транспортних літаки C-17, що перевозили озброєння на Україну, були змушені облетіти повітряний простір Німеччини після того, як Німеччина відмовилася поставляти оборонне озброєння Україні", - пише видання.

Варто відзначити, що в понеділок, 17 січня, в аеропорту Бориспіль здійснили посадку два транспортні літаки C-17a Globemaster III британських ВПС, які, імовірно, доставили легкі протитанкові оборонні системи.

При цьому, згідно трекінгової карти, британським літакам довелося летіти в обхід території Німеччини.

Автор видання пов'язує таке ускладнення маршруту з тим, що Німеччина дотримується політики відмови від поставок зброї Україні.