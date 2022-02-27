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Германия построит два СПГ-терминала, чтобы снизить зависимость от российского газа

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Германия, Воскресенье 27 февраля 2022 15:15
Германия построит два СПГ-терминала, чтобы снизить зависимость от российского газа Фото: Канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его правительство выделит 100 млрд евро на усиление своей обороны. Также страна намерена снижать зависимость от российского газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Welt.

Выступая в Бундестаге Шольц заявил, что в федеральном бюджете на 2022 год должен быть предусмотрен единовременный специальный фонд в размере 100 млрд евро для "необходимых инвестиций и проектов вооружений". Он уточнил, что теперь ежегодно на оборону будет идти не менее 2% ВВП.

Также Шольц объявил о планах по строительству двух терминалов сжиженного природного газа (СПГ) в Германии, чтобы снизить зависимость от российских поставок. Они будут расположены в Брунсбюттеле и Вильгельмсхафене. Кроме того, Германия намерена создать запасы угля и газа.

По словам Шольца, терминал СПГ, который принимает газ сегодня, завтра также может получать зеленый водород. В ЕС много терминалов для сжиженного природного газа, который поступает, например, из США или Катара, но в Германии их пока нет.

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