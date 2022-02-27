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Німеччина побудує два СПГ-термінали, щоб знизити залежність від російського газу

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Німеччина, Неділя 27 лютого 2022 15:15
Німеччина побудує два СПГ-термінали, щоб знизити залежність від російського газу Фото: Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його уряд виділить 100 млрд євро на посилення своєї оборони. Також країна має намір знижувати залежність від російського газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Welt.

Виступаючи в Бундестазі Шольц заявив, що у федеральному бюджеті на 2022 рік повинен бути передбачений одноразовий спеціальний фонд у розмірі 100 млрд євро для "необхідних інвестицій і проєктів озброєнь". Він уточнив, що тепер щорічно на оборону йтиме не менше 2% ВВП.

Також Шольц оголосив про плани з будівництва двох терміналів зрідженого природного газу (СПГ) в Німеччині, щоб знизити залежність від російських поставок. Вони будуть розташовані в Брунсбюттелі та Вільгельмсгафені. Крім того, Німеччина має намір створити запаси вугілля і газу.

За словами Шольца, термінал СПГ, який приймає газ сьогодні, завтра також може отримувати зелений водень. В ЄС багато терміналів для зрідженого природного газу, який надходить, наприклад, з США або Катару, але в Німеччині їх поки немає.

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Олаф Шольц Германия
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