Германия может поставить в Украину еще 30 установок Gepard до осени, - Spiegel
Германия до конца лета может поставить в Украину еще 30 зенитных самоходных установок Gepard. Соответствующие контракты будут подписаны на этой неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
Как заявил представитель федерального Министерства обороны, поставка партии из 30 установок Gepard должна быть завершена до конца августа. Заключение контрактов с Украиной ожидается на этой неделе.
По его словам, контракт будет предусматривать обучение украинских военных. Немецкая армия обязалась предоставить подходящие полигоны.
Отметим, в конце апреля правительство Германии одобрило поставку "Гепардов" со склада компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Однако возникли проблемы с боеприпасами, поскольку на данный момент доступно лишь около 59 000 единиц.
Напомним, ранее стало известно, что первые установки Gepard в количестве 15 единиц будут доставлены в Украину уже в июле.
При этом, по данным Bild, немецкое правительство блокирует поставки боевых машин пехоты.
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