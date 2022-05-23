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Німеччина може поставити до України ще 30 установок Gepard до осені, - Spiegel

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Берлін, Понеділок 23 травня 2022 18:00
Німеччина може поставити до України ще 30 установок Gepard до осені, - Spiegel Фото: зенітні установки Gepard (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Німеччина до кінця літа може поставити до України ще 30 зенітних самохідних установок Gepard. Відповідні контракти будуть підписані на цьому тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Як заявив представник федерального Міністерства оборони, поставка партії з 30 установок Gepard повинна бути завершена до кінця серпня. Укладання контрактів з Україною очікується на цьому тижні.

За його словами, контракт передбачатиме навчання українських військових. Німецька армія зобов'язалася надати відповідні полігони.

Відзначимо, в кінці квітня уряд Німеччини схвалив поставку "Гепардів" зі складу компанії Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Однак виникли проблеми з боєприпасами, оскільки на даний момент доступно лише близько 59 000 одиниць.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що перші установки Gepard в кількості 15 одиниць будуть доставлені в Україну вже в липні.

При цьому, за даними Bild, німецький уряд блокує постачання бойових машин піхоти.

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