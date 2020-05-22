Німеччина спробує переконати США не виходити з Договору про відкрите небо

Фото: Гайко Маас (flickr.com/spdde)

Вихід США з Договору про відкрите небо суттєво зменшує сферу його використання

Німеччина спробує переконати уряд США не виходити з Договору про відкрите небо. Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас заявив, що ця угода сприяє безпеці та миру практично в усій північній півкулі.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Німеччини.

Як повідомив Гайко Маас, Німеччина шкодує через намір США вийти з Договору про відкрите небо, однак спробує переконати уряд Сполучених Штатів не робити цього.

"Вихід США з Договору про відкрите небо суттєво зменшує сферу його використання... Рішення уряду США набирає чинності через пів року, і у цей період ми будемо інтенсивно працювати з нашими однодумцями, щоб уряд США переосмислив своє рішення. Росію ми закликаємо повернутися до повного виконання Договору", - заявив Маас.

Також він додав, що протягом останніх років виникли труднощі з виконанням Договору з боку Росії, однак, на його думку, це не виправдовує рішення Вашингтона.

Як зазначається, Договір про відкрите небо був підписаний у 1992 році та набув чинності у 2002 році. Він об’єднує 34 держави і сприяє зміцненню довіри між ними.

Нагадаємо, державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео оголосив, коли Вашингтон збирається покинути Договір про відкрите небо. Процес буде тривати пів року.

Разом з тим, радник президента США Роберт О'Брайен заявив, що Росія стежила за Дональдом Трампом у рамках Договору з відкритого неба.

Автор: Андрій Козловський