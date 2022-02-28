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Германия пообещала принять всех украинских беженцев

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Украина, Понедельник 28 февраля 2022 18:56
Германия пообещала принять всех украинских беженцев Фото: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Германия пообещала принять всех украинских беженцев, спасающихся от российского вторжения в их страну. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о готовности помочь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы примем всех беженцев из Украины. Мы помогаем беженцам из Украины. Мы стоим на границах, чтобы нести помощь людям и везти людей во все страны Европы", - заявила Бербок.

Она также пообещала больше гуманитарной помощи Украине.

В преддверии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Бербок призвала все страны, которые "верят в Хартию Организации Объединенных Наций", изолировать российское руководство за его вторжение в Украину.

"Сегодня уже пятый день путинской войны против Украины и невинных людей в Украине. Он принес Украине неимоверные страдания. Сотни тысяч бегут, миллионы боятся за свою жизнь и свое будущее. Какими бы ужасными ни были эти картинки, они делают нас более решительными. Украина не одинока, Европа, Западный союз ценностей твердо стоит на стороне смелых украинцев", - сказала Бербок.

Совершив серьезный сдвиг в политике, Германия в субботу пообещала оружие Украине.

"Война Путина отбросила нас в другую эпоху. Мы пересмотрим прежние уверенности и поэтому будем помогать украинцам оружием и другим снаряжением", - добавила Бербок.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

По данным ООН, беженцами уже стали 500 тысяч человек.

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