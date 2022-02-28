Німеччина пообіцяла прийняти всіх українських біженців
Німеччина пообіцяла прийняти всіх українських біженців, які рятуються від російського вторгнення в їхню країну. Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про готовність допомогти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Ми приймемо всіх біженців з України. Ми допомагаємо біженцям з України. Ми стоїмо на кордонах, щоб нести допомогу людям і везти людей в усі країни Європи", - заявила Бербок.
Вона також пообіцяла більше гуманітарної допомоги Україні.
Напередодні Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку Бербок закликала всі країни, які" вірять у Хартію організації Об'єднаних Націй", ізолювати російське керівництво за його вторгнення в Україну.
"Сьогодні вже п'ятий день путінської війни проти України і невинних людей в Україні. Він приніс Україні неймовірні страждання. Сотні тисяч біжать, мільйони бояться за своє життя і своє майбутнє. Якими б жахливими не були ці картинки, вони роблять нас більш рішучими. Україна не самотня, Європа, Західний союз цінностей твердо стоїть на боці сміливих українців", - сказала Бербок.
Зробивши серйозні зрушення в політиці, Німеччина в суботу пообіцяла зброю Україні.
"Війна Путіна відкинула нас в іншу епоху. Ми переглянемо колишні впевненості і тому будемо допомагати українцям зброєю та іншим спорядженням", - додала Бербок.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
За даними ООН, біженцями вже стали 500 тисяч осіб.