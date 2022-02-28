ru ua
Пн, 28 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Німеччина пообіцяла прийняти всіх українських біженців

Новость на русском →
Україна, Понеділок 28 лютого 2022 18:56
Німеччина пообіцяла прийняти всіх українських біженців Фото: міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Німеччина пообіцяла прийняти всіх українських біженців, які рятуються від російського вторгнення в їхню країну. Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про готовність допомогти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми приймемо всіх біженців з України. Ми допомагаємо біженцям з України. Ми стоїмо на кордонах, щоб нести допомогу людям і везти людей в усі країни Європи", - заявила Бербок.

Вона також пообіцяла більше гуманітарної допомоги Україні.

Напередодні Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку Бербок закликала всі країни, які" вірять у Хартію організації Об'єднаних Націй", ізолювати російське керівництво за його вторгнення в Україну.

"Сьогодні вже п'ятий день путінської війни проти України і невинних людей в Україні. Він приніс Україні неймовірні страждання. Сотні тисяч біжать, мільйони бояться за своє життя і своє майбутнє. Якими б жахливими не були ці картинки, вони роблять нас більш рішучими. Україна не самотня, Європа, Західний союз цінностей твердо стоїть на боці сміливих українців", - сказала Бербок.

Зробивши серйозні зрушення в політиці, Німеччина в суботу пообіцяла зброю Україні.

"Війна Путіна відкинула нас в іншу епоху. Ми переглянемо колишні впевненості і тому будемо допомагати українцям зброєю та іншим спорядженням", - додала Бербок.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

За даними ООН, біженцями вже стали 500 тисяч осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия Вторгнення Росії до України
NEWS
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна