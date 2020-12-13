ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Германия пообещала 500 миллионов евро на борьбу с изменениями климата

Воскресенье 13 декабря 2020 02:37
Германия пообещала 500 миллионов евро на борьбу с изменениями климата
Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Германия обещает 500 миллионов евро на поддержку усилий бедных стран мира. Речь идет о сфере борьбы с изменениями климата.

Об этом сообщает DW.

Канцлер Германии отметила, что ее страна придерживается обещания удвоить финансирование программ борьбы с изменениями климата до четырех миллиардов евро в год.

"Все государства должны иметь возможность вкладывать инвестиции в защиту климата", - заявила она.

Как пояснил министр по вопросам развития ФРГ Герд Мюллер, 500 миллионов евро будет выделено из бюджета его министерства. В 2020 и 2021 годах они будут направлены на развитие технологий в сфере возобновляемых источников энергии, а через Всемирный банк и региональные банки развития будет финансироваться создание ветровых и солнечных электростанций.

Напомним, в докладе ООН в начале сентября говорилось о том, что в 2020 году в мире концентрация парниковых газов достигла рекордного уровня.

РБК-Украина писало, что Гутерриш призвал все страны мира объявить "чрезвычайное положение климата".

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика климатГермания

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь