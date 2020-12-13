Германия пообещала 500 миллионов евро на борьбу с изменениями климата

Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина)

Германия обещает 500 миллионов евро на поддержку усилий бедных стран мира. Речь идет о сфере борьбы с изменениями климата.

Об этом сообщает DW.

Канцлер Германии отметила, что ее страна придерживается обещания удвоить финансирование программ борьбы с изменениями климата до четырех миллиардов евро в год.

"Все государства должны иметь возможность вкладывать инвестиции в защиту климата", - заявила она.

Как пояснил министр по вопросам развития ФРГ Герд Мюллер, 500 миллионов евро будет выделено из бюджета его министерства. В 2020 и 2021 годах они будут направлены на развитие технологий в сфере возобновляемых источников энергии, а через Всемирный банк и региональные банки развития будет финансироваться создание ветровых и солнечных электростанций.

Напомним, в докладе ООН в начале сентября говорилось о том, что в 2020 году в мире концентрация парниковых газов достигла рекордного уровня.

РБК-Украина писало, что Гутерриш призвал все страны мира объявить "чрезвычайное положение климата".