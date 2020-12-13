Німеччина пообіцяла 500 мільйонів євро на боротьби із змінами клімату

Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)

Німеччина обіцяє 500 мільйонів євро на підтримку зусиль бідних країн світу. Мова йде про сферу боротьби зі змінами клімату.

Про це повідомляє DW.

Канцлер Німеччини зазначила, що її країна дотримується обіцянки подвоїти фінансування програм боротьби зі змінами клімату до чотирьох мільярдів євро на рік.

"Всі держави повинні мати можливість вкладати інвестиції в захист клімату", - заявила вона.

Як пояснив міністр з питань розвитку ФРН Герд Мюллер, 500 мільйонів євро буде виділено з бюджету його міністерства. У 2020 і 2021 роках вони будуть спрямовані на розвиток технологій у сфері відновлюваних джерел енергії, а через Світовий банк і регіональні банки розвитку буде фінансуватися створення вітрових і сонячних електростанцій.

Нагадаємо, в доповіді ООН на початку вересня говорилося про те, що в 2020 році в світі концентрація парникових газів досягла рекордного рівня.

РБК-Україна писало, що Гутерріш закликав усі країни світу оголосити "надзвичайний стан клімату".