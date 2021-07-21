Германия поможет Украине развивать зеленую энергетику

Документ опубликован на сайте МИД Германии. Из него следует, что Германия обязуется создать и управлять "Зеленым фондом" для Украины, который будет способствовать энергетической безопасности страны, энергоэффективности и переходу на чистую энергетику.

"Германия и США будут стремиться поощрять и поддерживать инвестиции в фонд для Украины на сумму не менее 1 млрд долларов, в том числе из частного сектора", - отмечается в соглашении.

На первом этапе Германия вложит в фонд не менее 175 млн долларов в качестве гранта и будет работать над увеличением своих взносов в ближайшие годы.

Цель создания "Зеленого фонда" - продвижение использования возобновляемых источников энергии, повышение энергоэффективности и развитие водорода как альтернативного энергоносителя.

США в свою очередь планируют продвигать инициативу посредством технической и стратегической помощи в соответствии с целями фонда, в дополнение к программам поддержки рыночной интеграции, реформы регулирования и развития возобновляемых источников энергии в украинском энергетическом секторе.

Кроме того, в документе говорится, что Германия назначит спецпосланника с финансированием в размере 70 млн долларов. Его задачей будет развитие двусторонних проектов с Украиной в сфере энергетики.

Германия также готова запустить пакет мер устойчивости для Украины, который поддержит энергетическую безопасность страны. Он включает в себя обязательства по обеспечению и увеличению возможностей для поставок газа в Украину для ее защиты от возможных попыток сократить поставки голубого топлива.

Также документ предусматривает оказание Украине технической помощи для интеграции в электросеть Евросоюза. Кроме того, Германия позволит Украине участвовать в ее проектах по поддержке и сотрудничеству в развитии и расширении кибервозможностей, поддержит усилия по реформированию украинского энергетического сектора и поможет разработать варианты модернизации украинских газотранспортных систем.