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Германия пока не готова вводить санкции против "Северного потока -2", - Мельник

Автор: Милан Лелич

Власти Германии пока не рассматривают возможность введения санкций против "Северного потока-2". Этот вопрос немецкое правительство готово рассмотреть в случае нападения России на Украину.

Об этом в комментарии РБК-Украина на полях дипломатического форума в Гуте сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Мы эту тему (превентивных санкций против "Северного потока-2" - ред.) ежедневно проталкиваем. Пока мы такую ​​готовность (со стороны Германии - ред.) не видим", - сказал Мельник.

По его словам, немецкие политические элиты сомневаются, что Россия нападет на Украину. При этом, отметил дипломат, так считает и правительство Германии, и оппозиция.

"Они считают, что это бряцание оружием. Потому они не хотят спекулировать на этом сценарии. Но голоса там действительно есть в партиях светофорной коалиции", - добавил посол.

Мельник отметил, что в случае вторжения России в Украину вопрос о санкциях против "Северного потока-2" вернется в повестку дня немецких властей.

"Я думаю, что здесь маневр не будет для них широк и будет сужаться, если ситуация не будет улучшаться", - уточнил дипломат.

Он добавил, что Украина работает над тем, чтобы тема "Северного потока-2" и угроз, которые несет газопровод, не ушла из повестки дня и вернулась в политическое русло.

"Пока нам это не удается, потому что социал-демократы, как партия, у которой есть канцлер, пока не готова в таком русле об этом говорить. Но по другим партиям позиции не изменились и мы будем ждать этих шансов", - резюмировал Мельник.

Напомним, ранее США заявили, что провели хорошие переговоры с новым правительством Германии по "Северному потоку-2", которое сделало "решительные заявления" по газопроводу.

Отметим, на фоне задержки сертификации "Северного потока-2" в Европе продолжают расти цены на газ. На торгах 21 декабря котировки превысили 2100 долларов за тысячу кубометров.

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ГерманияСеверный поток-2Санкции