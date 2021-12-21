Німеччина поки не готова вводити санкції проти "Північного потоку -2", - Мельник

"Ми цю тему (превентивних санкцій проти "Північного потоку-2" - ред.) щодня проштовхуємо. Поки ми таку готовність (з боку Німеччини - ред.) не бачимо", - сказав Мельник.

За його словами, німецькі політичні еліти сумніваються, що Росія нападе на Україну. При цьому, зазначив дипломат, так вважає і уряд Німеччини, і опозиція.

"Вони вважають, що це брязкання зброєю. Тому вони не хочуть спекулювати на цьому сценарії. Але голоси там дійсно є в партіях світлофорної коаліції", - додав посол.

Мельник зазначив, що у разі вторгнення Росії в Україну питання про санкції проти "Північного потоку-2" повернеться до порядку денного німецької влади.

"Я думаю, що тут маневр не буде для них широкий і буде звужуватися, якщо ситуація не буде поліпшуватися", - уточнив дипломат.

Він додав, що Україна працює над тим, щоб тема "Північного потоку-2" і загроз, які несе газопровід, не пішла з порядку денного і повернулася в політичне русло.

"Поки нам це не вдається, тому що соціал-демократи, як партія, у якої є канцлер, поки не готова в такому руслі про це говорити. Але по інших партіях позиції не змінилися і ми будемо чекати цих шансів", - резюмував Мельник.