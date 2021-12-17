Новое правительство Германии сделало решительные заявления о "Северном потоке-2", - Госдеп

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдепартамент США .

"Что касается "Северного потока-2", вы видели соглашение между США и Германией в отношении последствий для безопасности Украины и Европы по мере продвижения вперед проекта газопровода, достигнутых ранее в этом году США и Германией", - говорится в релизе брифинга представителя Госдепа.

Также отмечается, что между США и Германией существуют договоренности и взаимопонимание относительно поддержки Украины и будущего газопровода, включая его приостановку в случае дальнейшей агрессии России.

"У нас состоялись хорошие обсуждения с новым правительством Германии. Они сделали несколько очень решительных заявлений по "Северному потоку - 2" и в отношении своей постоянной поддержки соглашения, которое мы с ними заключили", - уточняется в релизе.

Отметим, в ходе брифинга у представителя Госдепа один из журналистов спросил, ожидают ли США, что Германия откажется или задержит запуск "Северного потока - 2" в случае вторжения России в Украину.