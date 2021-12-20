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Глава оператора ГТС Украины о ценах на газ в Европе: Россия продолжает шантаж

Новина українською →
Понедельник 20 декабря 2021 20:10
Глава оператора ГТС Украины о ценах на газ в Европе: Россия продолжает шантаж Фото: Сергей Макогон, глава оператора ГТС Украины (facebook.com/mcfire76)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Европе продолжают расти цены на природный газ на фоне задержки сертификации российского газопровода "Северный поток-2". По мнению главы оператора газотранспортной системы Украины Сергея Макогона, это продолжение шантажа со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Макогона в Facebook.

"Несмотря на заоблачные цены на газ в ЕС, имеющиеся свободные транзитные мощности и несмотря на заявления главы РФ об увеличении поставок в ЕС, "Газпром" не забронировал дополнительные мощности на январь", - сообщил он.

Как отметил глава оператора ГТС, это свидетельствует о том, что "Газпром" не планирует увеличивать транзит до более 109 млн кубометров в сутки, как это предусмотрено действующим контрактом.

"Выводы очевидны - шантаж Европы продолжается с целью скорейшей сертификации "Северного потока-2", - заявил Макогон.

Напомним, сегодня цена на газ в Европе закрепилась выше 1700 долларов за тысячу кубов.

Как писало РБК-Украина, сертификация "Северного потока-2" может затянуться до осени 2022 года.

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Цена на газ Европа Сергей Макогон
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