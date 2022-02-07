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Германия подтвердила передачу Украине военных касок

Автор: Дмитрий Андреев

Германия подтвердила направление военной помощи Украине в виде 5000 военных касок. Украинское Министерство обороны получило официальное письмо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу министра обороны Украины Алексея Резникова.

"Было получено официально письмо о намерении Германии передать Украине 5000 военных касок", - написал Резников.

Он добавил, что ранее о направлении военной помощи Украине объявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт. Резников поблагодарил немецкого посла в Киеве Анку Фельдгузен за поддержку.

Напомним, в конце января немецкое агентство DPA сообщило о планах Минобороны Германии передать Украине 5000 военных касок.

Отметим, позднее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что кроме отправки касок Берлин поможет Украине со строительством бункеров и обучением военных.

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Министерство обороны УкраиныГерманияАлексей Резников