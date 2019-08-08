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Германия подтвердила готовность к активизации переговоров в нормандском формате

Новости » Политика    08.08.2019 - 19:41
Германия подтвердила готовность к активизации переговоров в нормандском формате
Фото: Андрей Мельник (germany.mfa.gov)

В Германии выразили обеспокоенность в связи со смертью четырех военных под Павлополем

Правительство Федеративной Республики Германии подтвердило готовность к активизации нормандского переговорного процесса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посла Украины в Германии Андрея Мельника в Twitter.

Он также отметил, что Германия выразила обеспокоенность в связи с трагической смертью четырех украинских военных под Павлополем. 

"Федеральное правительство Германии выразило обеспокоенность в связи с трагической смертью четырех военных в результате обстрела под Павлополем и подтвердило готовность к активизации нормандского переговорного процесса", - сообщил посол Украины. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в ходе телефонного разговора президенты Украины и Российской Федерации Владимир Зеленский и Владимир Путин согласовали нормандскую встречу, на которой будут подписаны новые документы.

Кроме того, Зеленский анонсировал переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Зеленский подчеркивал, что хочет провести встречу в нормандском формате в ближайшее время.

Отметим, 6 августа в результате обстрелов боевиков погибли 4 украинских военнослужащих. В ответ на это президент Украины призвал лидеров стран-участниц нормандского формата собраться для возобновления переговоров относительно ситуации на Донбассе.

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