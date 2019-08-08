Німеччина підтвердила готовність до активізації переговорів у нормандському форматі

Фото: Андрій Мельник (germany.mfa.gov)

У Німеччині висловили стурбованість у зв'язку зі смертю чотирьох військових під Павлополем

Уряд Федеративної Республіки Німеччини підтвердило готовність до активізації нормандського переговорного процесу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посла України в Німеччині Андрія Мельника Twitter.

Він також зазначив, що Німеччина висловила стурбованість у зв'язку з трагічною смертю чотирьох українських військових під Павлополем.

"Федеральний уряд Німеччини висловило стурбованість у зв'язку з трагічною смертю чотирьох військових в результаті обстрілу під Павлополем і підтвердив готовність до активізації нормандського переговорного процесу", - повідомив посол України.

Федеральний уряд Німеччини висловив стурбованість у зв'язку з трагічною смертю чотирьох військових внаслідок обстрілу під Павлополем та підтвердив готовність до активізації Нормандського переговорного процесу pic.twitter.com/mRujbczBEd — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 8 серпня 2019 р.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в ході телефонної розмови президенти України та Російської Федерації Володимир Зеленський і Володимир Путін погодили нормандську зустріч, на якій будуть підписані нові документи.

Крім того, Зеленський анонсував переговори з главою Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Зеленський підкреслював, що хоче провести зустріч у нормандському форматі найближчим часом.

Відзначимо, 6 серпня в результаті обстрілу бойовиків загинули 4 українських військовослужбовців. У відповідь на це президент України закликав лідерів країн-учасниць нормандського формату зібратися для відновлення переговорів щодо ситуації на Донбасі.