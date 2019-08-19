Германия подтвердила данные об украинце на захваченном возле Камеруна сухогрузе

На захваченном пиратами грузовом судне "Мармалайта" оказался один гражданин Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы прокуратуры Гамбурга Наны Фромбах российским СМИ.



На судне также находились граждане России.

"В числе захваченных пиратами у берегов Камеруна моряков находятся четверо россиян, трое филиппинцев и один гражданин Украины", - сообщила Фромбах.

По ее словам, остальные четыре моряка смогли спрятаться на судне.

Отметим, грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды, неизвестные захватили в ночь с 14 на 15 августа. Инцидент произошел возле порта Дуала в Камеруне.

Сообщается, что судно принадлежит гамбургской судоверфи MC (MarConsult Schiffahrt GmbH & Co).

Представитель прокуратуры Гамбурга указала, что ведомство находится в постоянном контакте с владельцем судна и на данный момент проводится расследование по этому делу. Дополнительной информации она не сообщила, так как это может помешать расследованию.

Ранее сообщалось, что среди 17-и похищенных есть восемь граждан Украины и девять китайцев. Однако эта информация вскоре была опровергнута. Похитители, вероятно, являются нигерийскими пиратами.

Напомним, 31 июля в Украину вернулся моряк, которого три года удерживали в Ливии из-за обвинений в нарушении закона.



Ранее РБК-Украина сообщало, что российский суд решил оставить под арестом шестерых украинских моряков, захваченных в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива.