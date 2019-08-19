Німеччина підтвердила дані про українця на захопленому біля Камеруну судні

На захопленому піратами вантажному судні "Мармалайта" виявився один громадянин України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника прес-служби прокуратури Гамбурга Нани Фромбах російським ЗМІ.



На судні знаходилися громадяни Росії.

"серед захоплених піратами біля берегів Камеруну моряків перебувають четверо росіян, троє філіппінців і один громадянин України", - повідомила Фромбах.

За її словами, решта чотири моряка змогли сховатися на судні.

Зазначимо, вантажне судно "Мармалайта", що слідувало під прапором Антігуа і Барбуди, невідомі захопили в ніч з 14 на 15 серпня. Інцидент стався біля порту Дуала в Камеруні.

Повідомляється, що судно належить гамбурзькій судноверфі MC (MarConsult Schiffahrt GmbH & Co).

Представник прокуратури Гамбурга вказала, що відомство перебуває в постійному контакті з власником судна і на даний момент проводиться розслідування у цій справі. Додаткової інформації вона не повідомила, так як це може перешкодити розслідуванню.

Раніше повідомлялося, що серед 17-та викрадених є вісім громадян України і дев'ять китайців. Однак ця інформація незабаром була спростована. Викрадачі, ймовірно, є нігерійськими піратами.

Нагадаємо, 31 липня в Україну повернувся моряк, якого три роки утримували в Лівії з-за звинувачень в порушенні закону.



Раніше РБК-Україна повідомляло, що російський суд вирішив залишити під арештом шістьох українських моряків, захоплених у листопаді 2018 року в районі Керченської протоки.