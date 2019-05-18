Германия подозревает разведку Австрии в передаче информации РФ

Австрийские спецслужбы могут направлять в РФ данные, которые получают от стран-партнеров. Об этом заявили в немецкой контрразведке, передает РБК-Украина со ссылкой на Welt am Sonntag.

Глава Федеральной службы защиты конституции Германии Томас Хальденванг, выступая на этой неделе в немецком парламентском контролирующем органе PKGr в бундестаге, заявил, что видит значительные риски для германской разведки в сотрудничестве с Австрией.

Отмечается, что основанием для таких заявлений стало предположение, что Австрия может неправильно использовать и при необходимости направлять в Россию информацию, которую она получает от стран-партнеров, например, Германии.

Официально комментировать эту информацию в немецкой Федеральной службе защиты конституции газете отказались.

Напомним, посол Украины в Австрии Александр Щерба сообщил, что вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе подал в отставку. В опубликованном заявлении указывается, что вице-канцлер больше не является лидером Партии Свободы и больше не будет работать в правительстве страны.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Австрии требуют отставки вице-канцлера за сговор с россиянами.

По информации издания на основе видео, в 2017 году вице-канцлер Австрии Штрахе и председатель фракции австрийской Партии Свободы (АПС) в парламенте Иоганн Гуденус заявили о готовности передать ряд государственных строительных заказов фирмам племянницы российского олигарха, если она окажет финансовую помощь АПС перед парламентскими выборами.