Німеччина підозрює розвідку Австрії в передачі інформації РФ

Австрійські спецслужби можуть направляти в РФ дані, які отримують від країн-партнерів. Про це заявили в німецькій контррозвідці, передає РБК-Україна з посиланням на Welt am Sonntag.

Глава Федеральної служби захисту конституції Німеччини Томас Хальденванг, виступаючи цього тижня в німецькому парламентському контролюючому органі PKGr в бундестазі, заявив, що бачить значні ризики для німецької розвідки у співпраці з Австрією.

Наголошується, що підставою для таких заяв стало припущення, що Австрія може неправильно використовувати і при необхідності направляти в Росію інформацію, яку вона отримує від країн-партнерів, наприклад, Німеччини.

Офіційно коментувати цю інформацію в німецькій Федеральній службі захисту конституції газеті відмовилися.

Нагадаємо, посол України в Австрії Олександр Щерба повідомив, що віце-канцлер Австрії Хайнц-Крістіан Штрахе подав у відставку. В опублікованій заяві зазначається, що віце-канцлер більше не є лідером Партії Свободи і більше не буде працювати в уряді країни.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Австрії вимагають відставки віце-канцлера за змову з росіянами.

За інформацією видання на основі відео, в 2017 році віце-канцлер Австрії Штрахе і голова фракції австрійської Партії Свободи (АПС) у парламенті Йоганн Гуденус заявили про готовність передати ряд державних будівельних замовлень фірмам племінниці російського олігарха, якщо вона надасть фінансову допомогу АПС перед парламентськими виборами.