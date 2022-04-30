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Германия поддержит санкции против ядерной отрасли РФ, - Politico

Фото: Германия поддержит санкции против ядерной отрасли РФ (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Германия поддержала введение санкций против российской ядерной отрасли. Наиболее активно эту идею продвигали страны Балтии и Польша.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Издание отмечает, что Германия, будучи экономическим центром ЕС, также поддержала эти санкции, что делает их более вероятными.

Многие депутаты Европарламента также просили включить российскую ядерную отрасль в санкции ЕС.

"Постпред Германии при ЕС в среду объявил о новой позиции Берлина, заявив, что он не только согласен с нефтяными санкциями, но и активно поддерживает поэтапный отказ от нефти, а также запрет на российский уран", - сказал один из неназванных дипломатов.

Ранее сообщалось, что Германия готова рассматривать включение Сбербанка в шестой пакет санкций против России, подготовку которого завершает Европейский Союз. Также этот пакет должен включить введение поэтапного эмбарго на российскую нефть.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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