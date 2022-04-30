Германия поддержит санкции против ядерной отрасли РФ, - Politico

Германия поддержала введение санкций против российской ядерной отрасли. Наиболее активно эту идею продвигали страны Балтии и Польша.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Издание отмечает, что Германия, будучи экономическим центром ЕС, также поддержала эти санкции, что делает их более вероятными.

Многие депутаты Европарламента также просили включить российскую ядерную отрасль в санкции ЕС.

"Постпред Германии при ЕС в среду объявил о новой позиции Берлина, заявив, что он не только согласен с нефтяными санкциями, но и активно поддерживает поэтапный отказ от нефти, а также запрет на российский уран", - сказал один из неназванных дипломатов.