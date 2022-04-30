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Німеччина підтримає санкції проти ядерної галузі РФ, - Politico

Фото: Німеччина підтримає санкції проти ядерної галузі РФ (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Німеччина підтримала введення санкцій проти російської ядерної галузі. Найбільш активно цю ідею просували країни Балтії і Польща.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Видання зазначає, що Німеччина, бувши економічним центром ЄС, також підтримала ці санкції, що робить їх більш імовірними.

Багато депутатів Європарламенту також просили включити російську ядерну галузь в санкції ЄС.

"Постпред Німеччини при ЄС в середу оголосив про нову позицію Берліна, заявивши, що він не тільки згоден з нафтовими санкціями, а й активно підтримує поетапну відмову від нафти, а також заборону на російський уран", - сказав один з неназваних дипломатів.

Раніше повідомлялося, що Німеччина готова розглядати включення Cбербанку у шостий пакет санкцій проти Росії, підготовку якого завершує Європейський Союз. Також цей пакет повинен включити введення поетапного ембарго на російську нафту.

Нагадаємо, Росія вдерлася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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