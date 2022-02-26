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Німеччина підтримала відключення Росії від SWIFT, - журналіст

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Брюссель, Субота 26 лютого 2022 15:19
Німеччина підтримала відключення Росії від SWIFT, - журналіст Фото: Німеччина підтримала відключення Росії від SWIFT (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Німеччина підтримала відключення Російської Федерації від міжнародної банківської системи SWIFT. Таким чином, всі країни ЄС підтримали даний крок проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брюссельського журналіста Рікарда Йозвяка в Twitter.

"Німеччина рухатиметься далі щодо SWIFT", - написав журналіст.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відкинув звинувачення щодо блокування відключення РФ від SWIFT, у країні навпаки - виступили за таке рішення.

Також РБК-Україна писало, що італійський прем'єр Маріо Драгі підтримав відключення РФ від міжнародної банківської системи SWIFT.

Раніше з такою заявою виступив і Кіпр.

Додамо, французький президент Еммануель Макрон також підтримав відключення Росії від SWIFT і санкції проти Володимира Путіна.

Детальніше про те, що таке SWIFT і як його відключення вплине на РФ - у матеріалі РБК-Україна.

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