Германия планирует выслать российских послов из-за подозрения в шпионаже, - Süddeutsche Zeitung

Правительство Германии рассматривает возможность высылки большего количества российских послов из страны. Их подозревают в шпионаже.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Süddeutsche Zeitung .

Еще в начале недели политический директор Министерства иностранных дел Тьорвен Беллманн заявил о "пакете мер", в рамках которого ожидается отзыв аккредитации посольств оккупанта в Европе.

Германия, вслед за Бельгией и Нидерландами, может выслать из страны около 20 дипломатов.

Добавим, что Бельгия, Нидерланды, Ирландия и Чехия объявили об откладывании аккредитации 43 российских послов. Дипломаты, как отмечают Министерства иностранных дел стран, вовлечены в деятельность российских спецслужб и занимались разведкой под прикрытием дипломатического статуса.