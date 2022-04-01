Германия планирует выслать российских послов из-за подозрения в шпионаже, - Süddeutsche Zeitung
Правительство Германии рассматривает возможность высылки большего количества российских послов из страны. Их подозревают в шпионаже.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.
Еще в начале недели политический директор Министерства иностранных дел Тьорвен Беллманн заявил о "пакете мер", в рамках которого ожидается отзыв аккредитации посольств оккупанта в Европе.
Германия, вслед за Бельгией и Нидерландами, может выслать из страны около 20 дипломатов.
Добавим, что Бельгия, Нидерланды, Ирландия и Чехия объявили об откладывании аккредитации 43 российских послов. Дипломаты, как отмечают Министерства иностранных дел стран, вовлечены в деятельность российских спецслужб и занимались разведкой под прикрытием дипломатического статуса.
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