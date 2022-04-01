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Німеччина планує вислати російських послів через підозру у шпигунстві, - Süddeutsche Zeitung

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П'ятниця 01 квітня 2022 20:54
Німеччина планує вислати російських послів через підозру у шпигунстві, - Süddeutsche Zeitung Фото: Німеччина планує вислати російських послів через підозру у шпигунстві (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Уряд Німеччини розглядає можливість висилки більшої кількості російських послів з країни. Їх підозрюють в шпигунстві.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Süddeutsche Zeitung.

Ще на початку тижня політичний директор Міністерства закордонних справ Тьорвен Беллманн заявив про “пакет заходів”, в рамках якого очікується відкликання акредитації посольств окупанта у Європі.

Німеччина, слідом за Бельгією та Нідерландами, може вислати з країни близько 20 дипломатів.

Додамо, що Бельгія, Нідерланди, Ірландія й Чехія оголосили про відкладання акредитації 43 російських послів. Дипломати, як відзначають Міністерства закордонних справ країн, залучені до діяльності російських спецслужб й займалися розвідкою під прикриттям дипломатичного статусу.

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