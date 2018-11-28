Германия планирует предоставить 10 млн евро на Фонд энергоэффективности, - Зубко

Фото: Геннадий Зубко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Средства направят проекты по преобразованию субсидий на инвестиции в энергоэффективность

Правительство Германии планирует предоставить дополнительно 10 млн евро в рамках сотрудничества по Фонду энергоэффективности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительственного портала.

Соответствующую информацию сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко по результатам встречи с министром окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности ФРГ Свенья Шульце.

Указано, что средства будут предоставлены в частности на проекты, которые будут направлены на преобразование субсидий на инвестиции в энергоэффективность.

"Сегодня подробно проговорили возможность возвращения монетизированных субсидий на ЖКУ в качестве инвестиций в Фонд энергоэффективности. И в дальнейшем продолжать тесное сотрудничество в вопросах термореновации жилого сектора в рамках Фонда энергоэффективности", - отметил Зубко.

Вице-премьер также отметил, что Украина ставит себе задачей увеличение доли возобновляемой энергетики до 11% к 2020 году и до 25% к 2035 году.

Напомним, в ноябре комиссия по отбору независимых членов наблюдательного совета государственного учреждения "Фонд энергоэффективности" выбрала членов наблюдательного совета фонда.

Как писало РБК-Украина ранее, 26 июля Кабинет министров Украины увеличил уставный капитал Фонда энергоэффективности до 1,6 млрд гривен для запуска его полноценной работы.

Подчеркнем, что в октябре вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко заявил, что Фонд энергоэффективности начнет свою полноценную работу в первом квартале 2019 года.