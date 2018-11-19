Комиссия выбрала независимых членов набсовета Фонда энергоэффективности

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Фонда энергоэффективности начнет полноценную работу в начале 2019 года

Комиссия по отбору независимых членов наблюдательного совета государственного учреждения "Фонд энергоэффективности" обнародовала результаты конкурса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

По данным пресс-службы, на первую должность независимого члена наблюдательного совета определен - Rajkiewicz Andrzej (Польша), на вторую - Юлия Сабатюк (Украина).

По процедуре конкурсного отбора комиссией определены также два претендента - вторых по результатам: на первую должность - Laura Garbenciute-Bakiene (Литва), на вторую должность - Luchinkina Karina (Великобритания).

Всего в комиссию по отбору независимых членов наблюдательного совета Фонда энергоэффективности поступили заявления от 56 претендентов. Из них к следующему этапу было допущено 49.

Во время оценки конкурсных предложений, Комиссией было отобрано 20 претендентов, прошедших на третий этап конкурсного отбора - устного решения ситуационного задания, с которым лучше всего справилось 8 претендентов - четыре претендента из Украины и четыре из европейских стран.

Финальным этапом конкурса было собеседование претендентов с членами конкурсной комиссии.

Напомним, 18 апреля 2018 года представители Евросоюза и правительства Украины подписали финансовое соглашение о выделении 50 млн евро безвозвратного финансирования программы поддержки энергоэффективности в Украине, направленной на поддержку Фонда энергоэффективности Украины. 26 июля Кабинет министров Украины увеличил уставный капитал Фонда энергоэффективности до 1,6 млрд гривен для запуска его полноценной работы.

Как сообщало РБК-Украина, в октябре вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко заявил, что Фонд энергоэффективности начнет свою полноценную работу в первом квартале 2019 года.