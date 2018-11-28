Німеччина планує надати 10 млн євро на Фонд енергоефективності, - Зубко

Фото: Геннадій Зубко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Кошти направлять проекти з перетворення субсидій на інвестиції в енергоефективність

Уряд Німеччини планує надати додатково 10 млн євро в рамках співпраці по Фонду енергоефективності. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу урядового порталу.

Відповідну інформацію повідомив віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко за результатами зустрічі з міністром навколишнього середовища, охорони природи і ядерної безпеки ФРН Свеньєю Шульце.

Вказано, що кошти будуть надані зокрема на проекти, які будуть спрямовані на перетворення субсидій на інвестиції в енергоефективність.

"Сьогодні детально проговорили можливості повернення монетизованих субсидій на ЖКП у якості інвестицій у Фонд енергоефективності. Й надалі продовжуватимемо тісну співпрацю у питаннях термореновації житлового сектору в рамках Фонду енергоефективності", - зазначив Зубко.

Віце-прем'єр також зазначив, що Україна ставить собі завданням збільшення частки відновлювальної енергетики до 11% до 2020 року та до 25% до 2035 року.

Нагадаємо, у листопаді комісія з відбору незалежних членів наглядової ради державної установи "Фонд енергоефективності" вибрала членів наглядової ради фонду.

Як писало РБК-Україна раніше, 26 липня Кабінет міністрів України збільшив статутний капітал Фонду енергоефективності до 1,6 млрд гривень для запуску його повноцінної роботи.

Підкреслимо, що у жовтні віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко заявив, що Фонд енергоефективності почне свою повноцінну роботу в першому кварталі 2019 року.