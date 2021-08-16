ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Німеччина планує отруїти військових до Афганістану для евакуації своїх громадян, - AFP

Новость на русском →
Понеділок 16 серпня 2021 12:39
Німеччина планує отруїти військових до Афганістану для евакуації своїх громадян, - AFP Фото: канцлер Німеччини Ангела Меркель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Уряд канцлера Ангели Меркель планує відправити солдатів до Афганістану. Військові повинні допомогти з евакуацією громадян Німеччини та афганців, яким загрожує небезпека з боку талібів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство AFP.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дві українські дипмісії в Таджикистані і Пакистані моніторять ситуацію в країні, в той час як люди намагаються покинути країну, штурмуючи аеропорт Кабула

У той же час німецька Lufthansa та інші найбільші світові авіакомпанії через ситуації в Афганістані призупинили польоти в його повітряному просторі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Афганистан
NEWS
Якщо вибори будуть на цьому тижні: які партії пройдуть в Раду
Якщо вибори будуть на цьому тижні: які партії пройдуть в Раду
DAILY
Перепади настрою. Кого українці хочуть бачити при владі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Перепади настрою. Кого українці хочуть бачити при владі