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Германия планирует ограничить людям поездки за границу до середины июня

Новости » Коронавирус     29.04.2020 - 12:30
Германия планирует ограничить людям поездки за границу до середины июня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Министерство проголосовало за соответствующее решение незадолго до заседания кабинета министров

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции правительство Германии планирует принять решение о продлении ограничений на иностранные путешествия до 14 июня. Об этом сообщает Spiegel.

Как сообщается, в Германии приняли решение, которое подразумевает собой строгое предупреждение относительно всех туристических поездок граждан за границу минимум до 14 июня. Проголосовали за соответствующее решение незадолго до заседания Кабинета министров, среди федеральных министерств.

Как отмечается, сейчас в Германии общее количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции достигло 159 912, из них 6 314 человек умерли и еще 120 400 вылечились. Сейчас в стране болеют коронавирусом - 33 198 пациентов, из которых 2 409 человек в тяжелом состоянии.

Напомним, обновления чемпионата Германии по футболу, запланированное на 9 мая, может быть отложен на более поздний срок из-за новых случаев заражения коронавирусом после ослабления ограничений в стране.

Также правительству Германии рекомендуют выдавать рабочую визу за определенную денежную сумму.

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