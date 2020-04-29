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Німеччина планує обмежити людям поїздки за кордон до середини червня

Новини » Коронавірус     29.04.2020 - 12:30
Німеччина планує обмежити людям поїздки за кордон до середини червня
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Міністерство проголосувало за відповідне рішення незадовго до засідання кабінету міністрів

Задля запобігання поширення коронавірусної інфекції уряд Німеччини планує ухвалити рішення про продовження обмежень на іноземні подорожі до 14 червня. Про це повідомляє Spiegel.

Як повідомляється, у Німеччині прийняли рішення, яке передбачає собою суворе попередження щодо всіх туристичних поїздок громадян за кордон щонайменше до 14 червня. Проголосували за відповідне рішення незадовго до засідання Кабінету міністрів, серед федеральних міністерств.

Як зазначається, наразі у Німеччині загальна кількість зареєстрованих випадків коронавірусної інфекції досягла 159 912, з них 6 314 людей померли та ще 120 400 вилікувались. Наразі в країні хворіють коронавірусом - 33 198 пацієнтів, з яких 2 409 людей у важкому стані.

Нагадаємо, поновлення чемпіонату Німеччини з футболу, заплановане на 9 травня, може бути відкладено на більш пізній термін через нові випадки зараження коронавірусом після ослаблення обмежень в країні.

Також уряду Німеччини рекомендують видавати робочу візу за певну грошову суму.

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