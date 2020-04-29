В Германии хотят брать залог за рабочую визу

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Если трудовые мигранты выедут в срок, им будет выплачен гарантийный взнос, взимаемый в качестве условия для въезда

Правительству Германии рекомендуют выдавать рабочую визу за определенную денежную сумму. Об этом говорится в годовом отчете экспертного совета немецких фондов по вопросам интеграции и миграции (SVR), передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По предложению экспертов, если трудовые мигранты выедут в срок, им будет выплачен гарантийный взнос, взимаемый в качестве условия для въезда.

"По демографическим причинам Европа будет и впредь зависеть от иммиграции, чтобы удовлетворить свои потребности в рабочей силе", - пояснила глава совета Петра Бендель.

По ее словам, пути для такой иммиграции должны быть урегулированы, чего не происходит в случае малоквалифицированных мигрантов из Африки.

Предложенная модель позволила бы избежать того, чтобы мигранты платили большие суммы нелегальным проводникам и въезжали в Европу без разрешения, и тем самым предоставить странам назначения больше рычагов контроля.

Так, в подобной программе сможет участвовать лишь ограниченное число людей, которые должны отбираться по определенным критериям.

Согласно предложению SVR, срок пребывания рабочих мигрантов должен быть ограничен 18 месяцами. Однако тот, кто выедет на родину своевременно, получит возможность повторно принять участие в программе.

С другой стороны, предполагается, что опыт, полученный в Германии, сможет помочь людям найти работу на родине.

Напомним, на днях из Украины в Финляндию вылетел спецрейс с около 200 украинцами на борту. Рейс был организован финской стороной, украинцы будут работать на сборе клубники.

В то же время глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что отправление украинцев на заработки за границу в нынешних реалиях карантина является нелогичным.