Возобновление чемпионата Германии может быть отложено

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Чемпионат могла восстановиться 9 мая

Возобновление чемпионата Германии по футболу, запланированное на 9 мая, может быть отложено на более поздний срок из-за новых случаев заражения коронавирусом после ослабления ограничений в стране. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, в Германии в последние дни несколько увеличился уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией, что может поставить под угрозу планы Немецкой футбольной лиги (DFL) возобновить сезон. Отмечается, что в четверг правительство страны обсудит следующие шаги по противодействия вирусу.

Напомним, финал Кубка Германии был перенесен на неопределенный срок.

Немецкая Бундеслига, как и все ведущие европейские чемпионаты, приостановили сезон из-за распространения коронавируса.

Накануне из-за невозможности проводить спортивные соревнования в связи с пандемией досрочно завершился сезон во французской Лиге 1.

К слову, на днях аналогичное решение приняли в Нидерландской лиге. Подобному примеру могут последовать в Бельгии и Шотландии.

Кроме того, чемпионат Италии может быть завершен досрочно, если нынешний сезон не удастся возобновить до 14 июня.