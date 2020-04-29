ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Возобновление чемпионата Германии может быть отложено

Новости » Спорт     29.04.2020 - 09:12
Возобновление чемпионата Германии может быть отложено
Фото: иллюстрированное изображение (dfb.de)

Чемпионат могла восстановиться 9 мая

Возобновление чемпионата Германии по футболу, запланированное на 9 мая, может быть отложено на более поздний срок из-за новых случаев заражения коронавирусом после ослабления ограничений в стране. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, в Германии в последние дни несколько увеличился уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией, что может поставить под угрозу планы Немецкой футбольной лиги (DFL) возобновить сезон. Отмечается, что в четверг правительство страны обсудит следующие шаги по противодействия вирусу.

Напомним, финал Кубка Германии был перенесен на неопределенный срок.

Немецкая Бундеслига, как и все ведущие европейские чемпионаты, приостановили сезон из-за распространения коронавируса.

Накануне из-за невозможности проводить спортивные соревнования в связи с пандемией досрочно завершился сезон во французской Лиге 1.

К слову, на днях аналогичное решение приняли в Нидерландской лиге. Подобному примеру могут последовать в Бельгии и Шотландии.

Кроме того, чемпионат Италии может быть завершен досрочно, если нынешний сезон не удастся возобновить до 14 июня.

УЕФА установил крайнюю дату для восстановления чемпионатов Клубы АПЛ обсудят сроки возобновления сезона
Новости Украины заражениевозобновлениечемпионат Германии
News
On Top