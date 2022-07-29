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Германия не планирует эксплуатировать "Северный поток-2", - вице-канцлер

Фото: Роберт Габек, вице-канцлер Германии (wikimedia.org)
Автор: Сергей Пышкин

Германия не планирует эксплуатировать "Северный поток-2", поскольку это сыграло бы на руку президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой The Guardian.

Министр экономики Германии заявил, что ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" не является вариантом и был бы ошибкой.

Отметим, что "Северный поток-2" был предназначен для удвоения потока российского газа в Германии, однако правительство страны за два дня до полномасштабного вторжения России на территорию Украины приняло решение разорвать дипломатические отношения с Москвой.

Согласно новому постановлению, немецкие хранилища должны быть заполнены не менее чем на 75% до 1 сентября.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Габека, Германия переживает большой энергетический кризис. Также вице-канцлер считает, что одобрение "Северного потока-2" стало бы капитуляцией Европы в контексте санкций.

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ГерманияСеверный поток-2