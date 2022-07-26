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В Германии сравнили запуск "Северного потока-2"с капитуляцией

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Европа, Вторник 26 июля 2022 17:00
В Германии сравнили запуск "Северного потока-2"с капитуляцией Фото: Северный поток(GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что одобрение "Северного потока - 2" стало бы капитуляцией Европы в контексте санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt.

"Одобрение "Северного потока - 2" снова увеличило бы нашу зависимость от российского газа - прямо противоположное тому, что мы делали здесь последние полгода, а вместе с ним, конечно, и капитуляцию со всеми принятыми нами санкциями", - сказал он.

По словам немецкого чиновника, объявленное российской газовой компанией "Газпром" сокращение поставок газа явной стратегией Кремля.

"Я считаю, что сам "Газпром" уже не является хозяином собственных решений. Фарс вокруг этой канадской турбины говорит понятным языком, - сказал он. - Все политизировано, договоренности больше не соблюдаются".

По словам Хабека, целью Кремля являются "два стратегических момента давления". Во-первых, РФ хочет разрушить солидарность в Европе из-за высоких цен на газ в Европе. Во-вторых, это, как раз таки давление на "Северный поток - 2" и лоббирование его использования для поставок газа в Европу.

Напомним, вчера стало известно, что "Газпром" вдвое сократит поставки газа в Европу "Северным потоком", поскольку останавливает еще одну турбину. То есть теперь поставки снизятся до 33 миллионов кубометров в сутки, что составляет примерно до 20% мощности.

На что Германия уже послала российскому президенту Путину четкий сигнал в ответ на газовый шантаж, а Европейский Союз заявил, он представит чрезвычайные планы по ограничению потребления газа.

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Северный поток-2
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