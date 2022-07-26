В Германии сравнили запуск "Северного потока-2"с капитуляцией

"Одобрение "Северного потока - 2" снова увеличило бы нашу зависимость от российского газа - прямо противоположное тому, что мы делали здесь последние полгода, а вместе с ним, конечно, и капитуляцию со всеми принятыми нами санкциями", - сказал он.

По словам немецкого чиновника, объявленное российской газовой компанией "Газпром" сокращение поставок газа явной стратегией Кремля.

"Я считаю, что сам "Газпром" уже не является хозяином собственных решений. Фарс вокруг этой канадской турбины говорит понятным языком, - сказал он. - Все политизировано, договоренности больше не соблюдаются".

По словам Хабека, целью Кремля являются "два стратегических момента давления". Во-первых, РФ хочет разрушить солидарность в Европе из-за высоких цен на газ в Европе. Во-вторых, это, как раз таки давление на "Северный поток - 2" и лоббирование его использования для поставок газа в Европу.