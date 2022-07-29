Германия не планирует эксплуатировать "Северный поток-2", - вице-канцлер
Германия не планирует эксплуатировать "Северный поток-2", поскольку это сыграло бы на руку президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой The Guardian.
Министр экономики Германии заявил, что ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" не является вариантом и был бы ошибкой.
Отметим, что "Северный поток-2" был предназначен для удвоения потока российского газа в Германии, однако правительство страны за два дня до полномасштабного вторжения России на территорию Украины приняло решение разорвать дипломатические отношения с Москвой.
Согласно новому постановлению, немецкие хранилища должны быть заполнены не менее чем на 75% до 1 сентября.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Габека, Германия переживает большой энергетический кризис. Также вице-канцлер считает, что одобрение "Северного потока-2" стало бы капитуляцией Европы в контексте санкций.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram