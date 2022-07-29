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Німеччина не планує експлуатувати "Північний потік-2", - віцеканцлер

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П'ятниця 29 липня 2022 19:08
Німеччина не планує експлуатувати "Північний потік-2", - віцеканцлер Фото: Роберт Габек, віце-канцлер Німеччини (wikimedia.org)
Автор: Сергій Пишкін

Німеччина не планує експлуатувати "Північний потік-2", оскільки це зіграло б на руку президенту Російської Федерації Володимиру Путіну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням The Guardian.

Міністр економіки Німеччини заявив, що введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" не є варіантом й було б помилкою.

Зазначимо, що "Північний потік-2" був призначений для подвоєння потоку російського газу до Німеччини, однак уряд країни за два дні до повномасштабного вторгнення Росії на територію України прийняв рішення розірвати дипломатичні відносини з Москвою.

Відповідно до нової постанови, німецькі сховища повинні бути заповнені не менше ніж на 75% до 1 вересня.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Габека, Німеччина переживає велику енергетичну кризу. Також віцеканцлер вважає, що схвалення "Північного потоку - 2" стало б капітуляцією Європи в контексті санкцій.

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Германия Північний потік-2
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