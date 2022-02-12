Німеччина переміщає генконсульство з Дніпра до Львова. Як працює посольство в Києві

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про рішення щодо дипломатичних представництв в Україні. Німецьке генеральне консульство переїжджає з Дніпра до Львова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку МЗС Німеччини.

"Ми залишимо наше посольство в Києві відкритим, але скоротимо дипломатичний персонал, розміщений там. Наше генеральне консульство в Донецьку, яке знаходиться в Дніпрі з 2014 року, тимчасово переміщено до Львова", - оголосила Бербок.

Водночас німецький уряд оголосив попередження для громадян Німеччини в Україні. Німцям рекомендують не подорожувати в Україну, а тих, хто вже тут, просять залишити українську територію.